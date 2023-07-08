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12:35, 8 июля 2023Силовые структуры

Два парня изнасиловали лишившуюся родительских прав 40-летнюю москвичку

В Москве изнасиловали женщину по пути из органов опеки, где у нее забрали сына

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В московском районе Чертаново два молодых человека напали на 40-летнюю женщину и изнасиловали ее. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, насильников задержали. Ими оказались два парня, один из которых — несовершеннолетний. Его 19-летний товарищ имеет судимости по статьям о краже и разбое.

Они познакомились с женщиной около метро. Она угостила их пивом. Потом они поссорились с женщиной, избили ее и надругались над ней. Также они похитили телефон потерпевшей. Окровавленной ее заметили полицейские.

Выяснилось, что потерпевшая как раз возвращалась из органов опеки. Ее ограничили в правах на ребенка после жалобы соседей в правоохранительные органы на то, что она злоупотребляет алкоголем и не следит за двухлетним сыном. По словам соседей, ребенок дважды выбегал на дорогу и едва не попал под машину, а 5 июля женщина избила сына на детской площадке, после чего уснула пьяной на лавочке. После разбирательства мальчика изъяли из семьи.

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    Илона Палей
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