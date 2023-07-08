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06:38, 8 июля 2023Бывший СССР

В Мариуполе умер ребенок расстрелянной украинским пограничником пары

В Мариуполе скончался ребенок, родителей которого расстрелял украинский пограничник

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Мариуполе умер ребенок, родителей которого расстрелял украинский пограничник. Об этом сообщает РИА Новости.

Из документов расследования по факту убийства мужчины и женщины в 2022 году следует, что ребенок пары, страдающий ДЦП, остался один в квартире.

Бабушка мальчика узнала о смерти дочери и зятя из новостей на сайте Мариуполя. На следующий день она поехала в город к месту захоронения родственников, где «торчала табличка с надписью "Тут похоронены врачи"».

У женщины были ключи от квартиры дочери, в которой она и обнаружила труп внука. Она сделала вывод, что ребенок умер от голода, так как в квартире были найдены сырые овощи со следами зубов.

В начале июня пленный украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан в Мариуполе. По его словам, супружеской паре ничего не угрожало, но они испугались во время стрельбы и начали движение без команды. «Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, после чего я открыл огонь на поражение», —вспомнил он. Украинец объяснил это тем, что «посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию РФ».

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    Марина Совина
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