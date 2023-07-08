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16:39, 8 июля 2023Мир

Во Франции возмутились планами Зеленского заключить соглашение с Болгарией

Французский политик Филиппо возмутился планами Киева получить оборудование АЭС у Болгарии

Фото: Umit Bektas / Reuters

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо возмутился желанием Киева заключить соглашение с Болгарией и получить оборудование для АЭС российского производства. Планы президента Украины Владимира Зеленского французский политик раскритиковал в Twitter.

«В то время, как Франция и ЕС стреляют себе в ногу антироссийскими санкциями, Украина покупает российские атомные реакторы, еще и на наши деньги! Эта шутка когда-нибудь закончится?» — написал он.

Так лидер французской партии «Патриоты» прокомментировал сообщение портала Euroactiv, что украинский лидер провел в Софии переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым об использовании оборудования с АЭС «Белене» на одной из электростанций Украины.

Ранее Филиппо обвинил Зеленского и страны НАТО в подготовке страшной провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По мнению политика, Зеленскому нужен повод, чтобы Запад отправил Украине новое оружие. Он подчеркнул, что такая ситуация представляет опасность.

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    Семен Александров
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