Французский политик Филиппо возмутился планами Киева получить оборудование АЭС у Болгарии

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо возмутился желанием Киева заключить соглашение с Болгарией и получить оборудование для АЭС российского производства. Планы президента Украины Владимира Зеленского французский политик раскритиковал в Twitter.

«В то время, как Франция и ЕС стреляют себе в ногу антироссийскими санкциями, Украина покупает российские атомные реакторы, еще и на наши деньги! Эта шутка когда-нибудь закончится?» — написал он.

Так лидер французской партии «Патриоты» прокомментировал сообщение портала Euroactiv, что украинский лидер провел в Софии переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым об использовании оборудования с АЭС «Белене» на одной из электростанций Украины.

Ранее Филиппо обвинил Зеленского и страны НАТО в подготовке страшной провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По мнению политика, Зеленскому нужен повод, чтобы Запад отправил Украине новое оружие. Он подчеркнул, что такая ситуация представляет опасность.