Кортеж польских дипломатов устроил ДТП с пострадавшим на Украине

«Страна»: машина польских дипломатов вылетела на встречку и попала в ДТП на Украине

Машина польских дипломатов вылетела на встречную полосу и попала в ДТП на Украине. Об этом сообщает портал «Страна».

По данным издания, инцидент произошел 7 июля в Тернопольской области, однако известно о нем стало лишь сейчас.

После выезда на встречку автомобиль из дипломатического кортежа, в котором находился ассистент военного атташе Польши, врезался в припаркованную на обочине машину с водителем внутри.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный сбил жительницу Херсона и скрылся.

