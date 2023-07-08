Кортеж польских дипломатов устроил ДТП с пострадавшим на Украине
«Страна»: машина польских дипломатов вылетела на встречку и попала в ДТП на Украине
Машина польских дипломатов вылетела на встречную полосу и попала в ДТП на Украине. Об этом сообщает портал «Страна».
По данным издания, инцидент произошел 7 июля в Тернопольской области, однако известно о нем стало лишь сейчас.
После выезда на встречку автомобиль из дипломатического кортежа, в котором находился ассистент военного атташе Польши, врезался в припаркованную на обочине машину с водителем внутри.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Отмечается, что виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный сбил жительницу Херсона и скрылся.