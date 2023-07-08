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17:37, 8 июля 2023Бывший СССР

Кортеж польских дипломатов устроил ДТП с пострадавшим на Украине

«Страна»: машина польских дипломатов вылетела на встречку и попала в ДТП на Украине

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Машина польских дипломатов вылетела на встречную полосу и попала в ДТП на Украине. Об этом сообщает портал «Страна».

По данным издания, инцидент произошел 7 июля в Тернопольской области, однако известно о нем стало лишь сейчас.

После выезда на встречку автомобиль из дипломатического кортежа, в котором находился ассистент военного атташе Польши, врезался в припаркованную на обочине машину с водителем внутри.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный сбил жительницу Херсона и скрылся.

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    Марк Леонов
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