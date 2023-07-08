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02:44, 8 июля 2023Мир

Американский сенатор назвал возможные последствия вступления Украины в НАТО

Американский сенатор Пол: вступление Украины в НАТО может привести к войне между США и РФ
Рэнд Пол

Рэнд Пол. Фото: Leah Millis / Reuters

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к войне между США и Россией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией, чего никто не должен желать», — подчеркнул сенатор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках предстоящего саммита рассчитывает на принятие пакета поддержки Киева из трех пунктов, которые должны приблизить вступление Украины в Североатлантический альянс.

Столтенберг подчеркнул, что первым пунктом станет согласование программы помощи, рассчитанной на несколько лет, вторым — формирование Совета НАТО — Украина, третьим — «подтверждение лидерами НАТО поддержки стремлений Украины» по вступлению в альянс. Сами пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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    Марина Совина
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