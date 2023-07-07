Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:01, 7 июля 2023Мир

Столтенбергу предрекли «последствия» из-за его слов о пути Украины в НАТО

Политолог Оленченко: слова Столтенберга о пути Украины в НАТО провокационны

Фото: Johanna Geron / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе согласуют план вступления Украины в альянс из трех пунктов, имеют провокационный характер и будут чреваты последствиями. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Эти заявления имеют провокационный характер и чреваты последствиями. Дело в том, что, когда говорят о заявлении, то имеют в виду, что оно будет существовать не на словах, а на бумаге — то есть оно впоследствии будет иметь и юридический характер. Вот подоплека заявления Столтенберга, которую понимают европейские лидеры», — сказал политолог.

Пункты, перечисленные Столтенбергом, создают перспективу для дальнейшей эскалации, они не открывают пути для решения конфликта и выстраивания архитектуры безопасности

Владимир Оленченкостарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

По мнению эксперта, в этом вопросе глава альянса транслирует позицию Вашингтона.

«Слова Столтенберга отражают точку зрения США о наступательном характере альянса», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Столтенберг заявил, что в рамках предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля рассчитывает на принятие пакета поддержки Киева из трех пунктов, которые должны приблизить его вступление в альянс.

Первым пунктом, по его словам, станет согласование программы помощи, рассчитанной на несколько лет, вторым — формирование Совета НАТО — Украина, третьим — «подтверждение лидерами НАТО поддержки стремлений Украины» по вступлению в альянс.

Столтенберг также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки поедет в Вильнюс для участия в саммите.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Джареда Лето заметили на отдыхе с 26-летней моделью

    Собака сразилась с самым опасным медведем в мире и спасла хозяина

    Легендарный рестлер Халк Хоган похудел на 18 килограммов и рассказал о диете

    На Украине потребовали от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

    Видео с ценами на шезлонги на пляже Сочи возмутило россиян

    Столтенбергу предрекли «последствия» из-за его слов о пути Украины в НАТО

    Россиян призвали закапывать деньги в землю

    В российской соцсети запустят уникальный проект

    Украина оценила рост экономики в конце года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости