Столтенбергу предрекли «последствия» из-за его слов о пути Украины в НАТО

Политолог Оленченко: слова Столтенберга о пути Украины в НАТО провокационны

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе согласуют план вступления Украины в альянс из трех пунктов, имеют провокационный характер и будут чреваты последствиями. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Эти заявления имеют провокационный характер и чреваты последствиями. Дело в том, что, когда говорят о заявлении, то имеют в виду, что оно будет существовать не на словах, а на бумаге — то есть оно впоследствии будет иметь и юридический характер. Вот подоплека заявления Столтенберга, которую понимают европейские лидеры», — сказал политолог.

Пункты, перечисленные Столтенбергом, создают перспективу для дальнейшей эскалации, они не открывают пути для решения конфликта и выстраивания архитектуры безопасности

Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

По мнению эксперта, в этом вопросе глава альянса транслирует позицию Вашингтона.

«Слова Столтенберга отражают точку зрения США о наступательном характере альянса», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Столтенберг заявил, что в рамках предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля рассчитывает на принятие пакета поддержки Киева из трех пунктов, которые должны приблизить его вступление в альянс.

Первым пунктом, по его словам, станет согласование программы помощи, рассчитанной на несколько лет, вторым — формирование Совета НАТО — Украина, третьим — «подтверждение лидерами НАТО поддержки стремлений Украины» по вступлению в альянс.

Столтенберг также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки поедет в Вильнюс для участия в саммите.