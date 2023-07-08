На Украине анонсировали поставку кораблей от Нидерландов

Министр обороны Украины Резников заявил о поставке противоминных кораблей от Нидерландов

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в телеэфире заявил, что Киев получит противоминные корабли от Нидерландов. Его слова приводит РИА Новости.

Резников отметил, что Украина уже владеет противоминными кораблями. По его словам, два уже стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. Министр обороны также заявил о поставке противоминных кораблей от Нидерландов. «Остаются подводные лодки», — заключил он.

Ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил о намерении получить мощные корабли от Запада. «В то же время есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне», — уточнил он. После этого Украина обретет шанс стать морским государством, а не государством у моря.