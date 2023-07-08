В Киеве раскритиковали Зеленского из-за грубой ошибки в ходе зарубежных визитов

Экс-советник Кучмы: Зеленский игнорирует украинских беженцев в ходе зарубежных визитов

Украинский президент Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Как уточнил специалист, Зеленский был во многих странах, но в ходе поездок не встречался с украинцами. «Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — раскритиковал он политика за грубую ошибку.

По мнению Соскина, Зеленский абсолютно «чужероден» Украине и далек от ее народа. По его словам, на Украине нужно провести досрочные выборы.

Ранее житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и обратить внимание на психическое здоровье президента Владимира Зеленского.