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21:32, 8 июля 2023Бывший СССР

В Киеве раскритиковали Зеленского из-за грубой ошибки в ходе зарубежных визитов

Экс-советник Кучмы: Зеленский игнорирует украинских беженцев в ходе зарубежных визитов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Как уточнил специалист, Зеленский был во многих странах, но в ходе поездок не встречался с украинцами. «Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — раскритиковал он политика за грубую ошибку.

По мнению Соскина, Зеленский абсолютно «чужероден» Украине и далек от ее народа. По его словам, на Украине нужно провести досрочные выборы.

Ранее житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и обратить внимание на психическое здоровье президента Владимира Зеленского.

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    Марина Совина
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