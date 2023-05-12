В Швейцарии посоветовали украинцам вернуться к Зеленскому и похвалили Путина

Швейцарец посоветовал украинцам вернуться к Зеленскому и похвалил президента России Путина

Житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и обратить внимание на психическое здоровье президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео было опубликовано в одном из украинских пабликов в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), а затем распространилось в Telegram-каналах.

На кадрах, снятых из автомобиля, водитель встречной машины в разговоре с украинцами говорит: «Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно». При слове «Зеленский» швейцарец делает характерный жест, ставя под сомнение психическое здоровье президента Украины.

В ответ на непонимание украинцев швейцарец похвалил президента России, ответив: «Путин красавчик», после чего прекратил беседу.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии лишили защитного статуса S, или статуса беженца, более 10 тысяч граждан Украины. При этом секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.