Российская учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж iPhone

В Мытищах школьной учительнице в салоне связи продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей

В подмосковных Мытищах школьной учительнице продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей и отказываются возвращать деньги, сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, россиянка перед покупкой хотела осмотреть телефон. На это администратор салона связи сказала, что вскрыть фирменную коробку можно лишь после внесения в кассу всей суммы для покупки. Женщина согласилась и, рассчитавшись за покупку, отправилась домой.

Вскрыв коробку, она увидела, что в ней находится не телефон, а муляж. Учительница обратилась в магазин, потребовав вернуть уплаченные за телефон деньги и написав претензию, но там отказываются это сделать.

Ранее сообщалось, что на российском рынке снизилась цена на iPhone 12. Так, стоимость аппарата 2020 года выпуска с объемом памяти 64 гигабайта опустилась до 60 тысяч рублей. На старте продаж за аппарат с такими характеристиками продавцы просили около 80 тысяч рублей.