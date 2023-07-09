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19:21, 9 июля 2023Россия

Российская учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж iPhone

В Мытищах школьной учительнице в салоне связи продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В подмосковных Мытищах школьной учительнице продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей и отказываются возвращать деньги, сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, россиянка перед покупкой хотела осмотреть телефон. На это администратор салона связи сказала, что вскрыть фирменную коробку можно лишь после внесения в кассу всей суммы для покупки. Женщина согласилась и, рассчитавшись за покупку, отправилась домой.

Вскрыв коробку, она увидела, что в ней находится не телефон, а муляж. Учительница обратилась в магазин, потребовав вернуть уплаченные за телефон деньги и написав претензию, но там отказываются это сделать.

Ранее сообщалось, что на российском рынке снизилась цена на iPhone 12. Так, стоимость аппарата 2020 года выпуска с объемом памяти 64 гигабайта опустилась до 60 тысяч рублей. На старте продаж за аппарат с такими характеристиками продавцы просили около 80 тысяч рублей.

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    Алан Босиков
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