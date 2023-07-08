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06:31, 8 июля 2023Наука и техника

В России подешевел популярный iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 в России подешевел до 60 тысяч рублей

Фото: Daniel Romero / Unsplash

На российском рынке снизилась цена на популярный iPhone 2020 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, базовая версия iPhone 12 с накопителем 64 гигабайта подешевела до 60 тысяч рублей. При этом на старте продаж устройство оценивали в 80 тысяч рублей.

«Гаджет не самый современный, но все еще актуальный. Сейчас цена на него снижена», — прокомментировали ситуацию авторы издания.

Представленный в продаже осенью 2020 года iPhone 12 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов. Аппарат оснащен GPS, NFC, Face ID, стереодинамиками.

Кроме iPhone 12 в 2020 году Apple представила компактную модель iPhone 12 mini и два премиальных флагмана — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

В конце июня российские ретейлеры зафиксировали снижение цен на новые смартфоны Apple. По словам опрошенных участников отрасли, аппараты серии iPhone 14 подешевели на 12 процентов.

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    Андрей Ставицкий
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