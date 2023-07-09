В Киеве обвинили Зеленского в разрушении страны из-за желания вступить в НАТО

Экс-советник Кучмы Соскин: попытки Киева вступить в НАТО могут привести к революции

Стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться вступления Киева в НАТО привело к снижению его популярности и расколу внутри страны. Об этом заявил бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он посоветовал украинскому лидеру «не раскатывать губу». «Никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил», — обратился к нему Соскин. По его мнению, президенту следовало не пытаться получить членство в альянсе, а начать переговоры о прекращении огня.

Как считает Соскин, благодаря действиям Зеленского страна превратилась в руины. «Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать», — указал он. Помимо этого, по словам экс-советника Кучмы, в стране может начаться революция, поскольку среди украинцев усиливаются противоречия в связи с трудным экономическим и социальным положением.

Ранее стало известно о намерении Украины пересмотреть стратегию в случае, если на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, она не получит приглашение вступить в альянс. Уточняется, что в такой ситуации главным приоритетом страны станет получение гарантий безопасности со стороны Запада.