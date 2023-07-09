Украина пообещала «пересмотреть стратегию» в случае отказа во вступлении в НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если его не пригласят в НАТО

Если в ходе предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, Украина не получит приглашение вступить в альянс, то она изменит свою тактику. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на вице-премьера — министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Она пояснила, что в такой ситуации возникнет необходимость пересмотреть стратегию, а также расставить новые приоритеты. По словам Стефанишиной, тогда основной целью Киева станет получение гарантий безопасности со стороны западных стран.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что в НАТО отсутствует единство по вопросу о принятии в альянс Украины в ближайшее время. Он подчеркнул, что Киеву придется выполнить ряд требований перед рассмотрением вопроса о его членстве.