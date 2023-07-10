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15:03, 10 июля 2023Мир

Байден и Сунак не упомянули перспективы вступления Украины в НАТО после встречи

Президент США Байден и премьер Британии Сунак не упомянули вступление Украины в НАТО

Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили вопросы конфликта на Украине и высказались за сохранение помощи Киеву, но не упомянули конкретные перспективы вступления республики в альянс. Об этом пишет ТАСС.

«Они обсудили прогресс в контрнаступлении и подчеркнули важность того, чтобы международные партнеры (Украины) взяли обязательства по ее долгосрочной защите», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, представитель Сунака, слова которого приводит агентство Reuters, заявил, что Британия поддерживает членство Украины в НАТО, но конкретные этапы на пути вступления подлежат обсуждению.

Поездка Байдена в Европу проходит с 9 по 13 июля, сообщал Белый дом.

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    Виктория Кондратьева
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