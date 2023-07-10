В США заявили о риске гибели американцев в войне с Россией из-за Байдена

Конгрессвумен Грин: американцы могут погибнуть ввойне с Россией из-за позиции Байдена

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о риске гибели американцев в войне с Россией из-за позиции президента США Джо Байдена по Украине. Об этом она написала в своем Twitter.

«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры», — заявила политик. Она также задалась вопросом, не будут ли США слишком активно воевать с Россией, если Украина вступит в НАТО. «Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?» — добавила Тейлор Грин.

По мнению конгрессвумен, жители США не хотят войны с Россией, а американским властям следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

Ранее Марджори Тейлор Грин назвала отправку кассетных боеприпасов на Украину эскалацией войны со стороны США. По ее мнению, подобные поставки могут угрожать национальной безопасности США, поскольку втягивают страну в нежелательное противостояние с Россией.