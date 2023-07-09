Член Конгресса Грин: поставки кассетных боеприпасов на Украину плохо кончатся для США

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter предрекла последствия для Соединенных Штатов из-за поставок кассетных боеприпасов на Украину. По ее мнению, это плохо кончится для американского государства.

«Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу», — подчеркнула политик.

Грин добавила, что подобные поставки могут угрожать национальной безопасности США, поскольку втягивают страну в нежелательное противостояние с Россией, имеющей ядерный арсенал.

Конгрессвумен напомнила, что американские граждане и национальные интересы Соединенных Штатов не находятся под угрозой на Украине.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон обязал Киев протоколировать случаи использования кассетных снарядов и гарантировать, что они не будут применяться в районах с мирным населением.

