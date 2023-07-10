Байден сказал Эрдогану о желании включить Швецию в НАТО как можно скорее

Bloomberg: Байден сказал Эрдогану о желании включить Швецию в НАТО как можно скорее

Президент США Джо Байден добивается заключения соглашения о вступлении Швеции в НАТО как можно скорее, особенно в преддверии саммита в Литве, начинающегося во вторник 11 июля. Американский политик заявил об этом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет Bloomberg.

Как уточняет агентство, Байден побеседовал с Эрдоганом из самолета Air Force One по пути в Великобританию. Уже в понедельник 10 июля американский лидер проведет переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком в Лондоне, после чего отправится в Вильнюс на двухдневный саммит НАТО.

Турция выступает против расширения НАТО, поскольку считает, что Швеция не предпринимает достаточных мер для борьбы с курдскими сепаратистскими группировками. Их Анкара считает террористическими организациями.