Книга о BTS стала бестселлером в первые часы продаж

The Hollywood Reporter: книга о BTS стала бестселлером в первые часы продаж

Первая книга, выпущенная в честь десятилетия музыкальной группы BTS, стала бестселлером в первые часы продаж. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Издание «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS» заняло первые места в двух чартах продаж Amazon: среди музыкальных биографий и среди мемуаров.

«Звук Медиа» добавляет, что книга доступна как на корейском, так и на английском языке. Сообщается, что объем англоязычной версии составляет 544 страницы, в нее также будут включены редкие фотографии.

Ранее участник кей-поп-группы BTS Пак Чимин рассказал о пристрастии к алкоголю, которое возникло у него на фоне депрессии.