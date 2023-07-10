В Нижнем Новгороде начался форум «Дигория»

В Нижнем Новгороде начал работу Всероссийский форум «Дигория»

Состоялось торжественное открытие V Всероссийского форума «Дигория». Организаторами форума выступают Экспертный институт социальных исследований и Федеральное агентство по делам молодежи.

В Нижний Новгород приехали представители 40 регионов России, включая ЛНР и ДНР. Все участники прошли строгий отбор: конкурс превысил пять человек на место.

На форуме участники будут работать по пяти профильным направлениям: «Молодежь и страна», «Социально-политическая экспертиза», «Образование и просвещение», «Медиа и коммуникации» и «Политические технологии». Руководить направлениями и координировать работу будут ведущие эксперты общественно-политической сферы.

Приветствие участникам и гостям форума «Дигория» направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Ваши встречи стали уже традиционными, зарекомендовали себя авторитетной площадкой для конструктивного и плодотворного диалога молодых ученых, преподавателей и аспирантов в сфере гуманитарного знания — политологов и историков, социологов и психологов, представителей других специальностей. В рамках открытых дискуссий, тренингов, консультаций вам предстоит на экспертном уровне обсудить широкий круг проблем, находящихся на острие общественного внимания, предложить свои подходы к решению актуальных задач развития страны. И конечно — на форуме вы сможете обменяться опытом с единомышленниками, получить поддержку для реализации содержательных, неординарных проектов и инициатив», — сказал президент.

Также к участникам форума обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Позвольте присоединиться к приветствию Президента. Мир меняется тектонически и необратимо. Ключевой вопрос — это вопрос осознанного выбора для каждого человека, коллектива, для страны. Мы либо наблюдаем за изменениями со стороны, либо мы участвуем в реализации этих изменений. И только если ты не сторонний наблюдатель, если ты не ведомый, а ведущий, если ты участвуешь, проектируешь и производишь изменения, тогда ты имеешь полное право рассчитывать на то, что по итогам этих изменений твои интересы, твои убеждения, твои взгляды будут учтены», — отметил он.

Сопредседатель организационного комитета форума «Дигория», председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований, доктор исторических наук Андрей Шутов отметил важность системной работы институтов власти, экспертов и специалистов.

«Пять тематических направлений форума соотносятся с приоритетными задачами государственной политики, при решении которых необходимо поддерживать слаженное взаимодействие между молодыми представителями социо-гуманитарных специальностей и экспертным сообществом опытных наставников и учителей, а также институтами власти. Только благодаря такой системной работе нам удастся преодолеть существующие перед нашим обществом вызовы», — подчеркнул он.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поблагодарил участников форума и рассказал о важности данного мероприятия.

Исполнительный директор Экспертного института социальных исследований Анна Федулкина в своем выступлении рассказала о возможностях форума.

Последним на церемонии открытия выступил руководитель дирекции по подготовке и проведению Форума, руководитель Платформы «Дигория» Заурбек Хугаев, который напомнил о беспрецедентных возможностях.