В Европе пояснили отказ заключать контракты по отправке оружия на Украину

Bloomberg: в ЕС не заключают контракты по отправке оружия на Украину из-за неуверенности

Европейский дипломат пояснил отказ стран ЕС заключать контракты по отправке оружия на Украину в беседе с изданием Bloomberg. По его словам, это происходит из-за неуверенности в будущем сотрудничестве.

«Некоторые правительства не решаются заключать долгосрочные контракты на поставку оружия, потому что не уверены, понадобится ли оно им в будущем», — сказал он. Кроме того, между европейскими оборонными предприятиями и министерствами растет напряжение из-за того, кто возьмет на себя инициативу по отправке боеприпасов.

Как рассказал представитель компании Rheinmetall Оливер Хоффманн, из-за большого спроса на боеприпасы в Европе необходимо увеличивать количество заводов по производству взрывчатых веществ и пороха. По словам главы бизнес-направления компании Saab Dynamics Гергена Йоханссона, европейские страны «хотели бы очень быстро наладить военное производство», однако на это требуется пара лет.