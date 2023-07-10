Сотрудники аэропорта Стамбула попытались отобрать у россиянки инвалидное кресло

«Осторожно, новости»: в аэропорту Стамбула у россиянки пытались отобрать инвалидное кресло

Сотрудники аэропорта Стамбула по неизвестным причинам попытались отобрать у россиянки инвалидное кресло. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«У нас летит женщина в инвалидном кресле, у нее попытались отобрать его сотрудники аэропорта. Кое-как с боем мы отвоевали его», — рассказала каналу свидетельница происшествия.

Она добавила, что пассажиры рейса Стамбул — Москва, застрявшие в аэропорту более чем на 11 часов, сидели в воздушной гавани без еды и воды. По словам россиянки, им выдали только талоны на питание в местном фудкорте. «Пассажиры возбуждены, негодуют, были крики: у многих полет был с пересадкой в Европе, билеты обошлись в 70 тысяч рублей», — поделилась собеседница издания.

Уточняется, что представители авиакомпании не общались с людьми и никаких условий для ожидания они также не предоставили. При этом 100 человек уже смогли улететь в Москву в 5:40 в понедельник, 10 июля.

Ранее сообщалось, что рейс неоднократно задерживался и был перенесен. Путешественники отметили, что полет задержали из-за ремонта колес самолета.