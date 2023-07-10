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00:40, 10 июля 2023Бывший СССР

Осужденного в России за терроризм украинского режиссера контузило в бою

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Сенцов получил контузию в бою

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Осужденный в России за терроризм украинский кинорежиссер Олег Сенцов сообщил о контузии после боя с российскими военными. Записанное режиссером видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сенцов заявил, что в ходе боя за «важный для контрнаступления рубеж» трое боевиков ранены, а он контужен и госпитализирован.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористической группы в Крыму. В 2019 году он был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

В 2021 году его двоюродная сестра Наталья Каплан в соцсети заявила, что Украина является худшей страной, куда только можно эмигрировать. Тогда Сенцов извинился за матерный пост родственницы, объяснив ее высказывания депрессией. «Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько», — писал он в социальной сети.

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    Екатерина Подвигина
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