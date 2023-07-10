Россиянам стали доступны прямые рейсы еще в один город Грузии

Red Wings 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси

Российская авиакомпания Red Wings запустит 10 июля прямые рейсы из Москвы в Кутаиси — таким образом, россиянам стали доступны прямые рейсы еще в один город Грузии, помимо Тбилиси. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Как уточнили в авиакомпании, продолжительность полета составит 3 часа 40 минут, он будет выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100. Рейсы планируются по понедельникам, средам и субботам.

При этом в Telegram-канала «Улететь» напомнили, что из Кутаиси в разные европейские города летает венгерский лоукостер WizzAir. Стоимость билетов в июле в Ларнаку, Кипр, начинается от 5 тысяч рублей, в Будапешт — от 7,9 тысячи рублей, в Рим — от 10,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в июле Red Wings также запустит прямые рейсы из Сочи в Тбилиси. Продолжительность полета составит 1 час 20 минут, их будут осуществлять на лайнерах Sukhoi SuperJet 100 вместимостью 100 кресел.