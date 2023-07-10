Российские военные уничтожили «Ланцетом» прикрывавшее ВСУ орудие

Спецназ ЧФ группировки «Днепр» уничтожил «Ланцетом» орудие, прикрывавшее штурмовиков ВСУ

Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил (ВС) России «Днепр» нанес удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по орудию, прикрывавшему украинские штурмовые подразделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.

Сообщается, что на херсонском направлении воздушная разведка обнаружила орудие, прикрывавшее со стационарной позиции направление штурма российских позиций. «По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом "Ланцет". Средства объективного контроля подтвердили поражение цели и детонацию боекомплекта», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российская авиация поразила склад боеприпасов украинской армии на южнодонецком направлении в районе Шевченко. Помимо этого, был уничтожен минометный расчет и пункт управления беспилотиками восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого.