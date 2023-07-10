Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 10 июля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили «Ланцетом» прикрывавшее ВСУ орудие

Спецназ ЧФ группировки «Днепр» уничтожил «Ланцетом» орудие, прикрывавшее штурмовиков ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил (ВС) России «Днепр» нанес удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по орудию, прикрывавшему украинские штурмовые подразделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.

Сообщается, что на херсонском направлении воздушная разведка обнаружила орудие, прикрывавшее со стационарной позиции направление штурма российских позиций. «По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом "Ланцет". Средства объективного контроля подтвердили поражение цели и детонацию боекомплекта», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российская авиация поразила склад боеприпасов украинской армии на южнодонецком направлении в районе Шевченко. Помимо этого, был уничтожен минометный расчет и пункт управления беспилотиками восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о способе закончить конфликт с Россией ценой Украины. Он назвал подобный вариант неприемлемым

    В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России украинца

    Раскрыты темы предстоящего саммита НАТО

    Герасимов распорядился наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

    Пассажиры рейса Стамбул — Москва провели в аэропорту более 11 часов

    В РПЦ рассказали об атеистах и язычниках в зоне СВО

    Психолог назвала способы определить готовность ребенка к поездке в лагерь

    Участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы россиянина задержали

    Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200

    Российские военные уничтожили «Ланцетом» прикрывавшее ВСУ орудие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости