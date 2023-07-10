Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ
Вернувшийся из украинского плена российский доброволец с позывным Топаз заявил, что стал свидетелем употребления наркотиков военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал РИА Новости.
«Там DVD-диски лежали, украинский боец взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять, — сказал он. — В ВСУ все на этом сидят».
Топаз уточнил, что лично наблюдал случаи употребления наркотиков украинскими военными.
Ранее замглавы Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что употребление наркотиков стало нормой в рядах ВСУ. Он рассказал, что на Украине более 15 лет практикуется метадоновая заместительная терапия, которая является заменой одной наркотической зависимости на другую. Он добавил, что Киев проводил политику либерализации наркотиков, в частности путем легализации каннабиса