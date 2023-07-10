Страны НАТО начнут тратить на оборону минимум два процента ВВП

Столтенберг: страны НАТО на саммите в Вильнюсе обязуются тратить на оборону минимум 2% ВВП

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе обязуются, что начнут тратить на оборону минимум два процента ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Глава альянса подчеркнул, что цифра в два процента должна быть полом, от которого можно отталкиваться, а не потолком, до которого нужно дотянуться. По его словам, увеличение инвестиций в безопасность является основой процветания экономики и общества государств-членов альянса.

«Предотвращение агрессии сегодня обходится дешевле, чем ведение войны завтра», — заключил Столтенберг. Он отметил, что расходы союзников по НАТО в Европе и Канады вырастут более чем на восемь процентов в реальном выражении.

Ранее источник в правительстве Германии заявил, что на данный момент между странами-членами НАТО нет консенсуса по вопросу членства Украины в блоке. По его словам, исходя из этой позиции, эта тема не будет стоять на повестке дня во время саммита НАТО в Вильнюсе.