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16:50, 10 июля 2023Ценности

Россиянам назвали способы правильно питаться при ограниченном бюджете

Нутрициолог Мария Сафина посоветовала россиянам с ограниченным бюджетом покупать скумбрию

Фото: Taylor Kiser / Unsplash

Пищевой технолог и фитнес-нутрициолог Мария Сафина назвала россиянам способы правильно питаться при ограниченном бюджете. Рекомендациями на данную тему она поделилась в YouTube-шоу психолога Альберта Сафина.

Эксперт рассказала, что дорогим продуктам можно найти дешевые альтернативы. Например, вместо лосося и форели можно присмотреться к скумбрии. В ее составе, по словам врача, также присутствуют жирные кислоты и необходимое количество витаминов группы B.

Кроме того, Сафина заявила, что необязательно покупать в магазинах масло авокадо, киноа и водоросли. Однако важно помнить, что в рационе всегда должны присутствовать омега-3 кислоты. В связи с этим она посоветовала сделать выбор в пользу оливкового масла вместо подсолнечного, поскольку в последнем содержатся вредные для организма трансжиры.

Что касается мясной продукции и овощей, то в первой случае вместо индейки можно потреблять в пищу курицу. При этом специалист отметила, что к блюдам можно добавлять помидоры, огурцы, а также петрушку вместо рукколы или листового салата.

Ранее Мария Сафина назвала россиянам оптимальную частоту питания для похудения. Так, для того чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо есть по три-четыре раза в день. При этом медик посоветовала делать это в определенные часы, учитывая интервал в 30 минут.

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    Мария Винар
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