В России резко вырос простой мощностей нефтеперерабатывающих заводов

Reuters: простой первичных мощностей нефтеперерабатывающих заводов РФ вырос в июле на 38%

С начала июля 2023 года объем выбывающих мощностей первичной переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) увеличился на 38,2 процента. Прирост составил 0,643 миллиона тонн к прежнему плану, достигнув 2,326 миллиона тонн, сообщает Nasdaq со ссылкой на данные Reuters и годовой план ремонтов американской компании Refinitiv.

Фактический простой первичных мощностей составил 3,966 миллиона тонн. За июль показатель снизился на 17,2 процента, а в сравнении с майскими значениями упал на 0,824 миллиона тонн. В период с января по июль суммарный фактический простой составил 17,7 миллиона тонн (плюс 32 процента, или на 4,279 миллиона тонн больше в сравнении с изначальным графиком простоев на 2023 год).

Резкий прирост выбывающих мощностей был обусловлен рядом факторов. Среди ключевых — продление ремонтных работ на местных перерабатывающих заводах, включая Астраханский (до 27 июля), Комсомольский (до 31 июля) и Краснодарский (до 1 августа). При этом, согласно текущему графику, по итогам июля объем выбывающих мощностей может уменьшиться на 41,3 процента, или на 1,640 миллиона тонн в сравнении с июньскими значениями.

Ранее сообщалось, что в начале июня 2023 года российские НПЗ увеличили производство до максимальных со второй половины апреля показателей. Речь шла о наращивании переработки сырья на 26,4 тысячи тонн в сутки — до 748,8 тысячи тонн в сутки в период с 7 по 14 июня. Однако этот показатель оказался почти на 40 тысяч тонн меньше в сравнении с рекордом этого года (788,3 тысячи тонн по итогам первой недели апреля).