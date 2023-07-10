США опровергли причастность к освобождению командиров «Азова»

Белый дом: США не участвовали в возвращении на Украину командиров бригады «Азов»

Соединенные Штаты опровергают отношение к освобождению и возвращению на Украину из Турции командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время пресс-конференции ему задали вопрос о том, каких целей хотел достичь президент Турции Реджеп Эрдоган и не пытался ли он таким образом послать сигнал президенту России Владимиру Путину. В ответ представитель Белого дома посоветовал журналистам адресовать данный вопрос непосредственно турецкому лидеру. Салливан подчеркнул, что Вашингтон не участвовал в данном процессе.

О возвращении военных 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Пятеро командиров «Азова» отправились на Украину бортом президентского самолета. По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, Анкара передала Киеву экс-командиров «Азова» из-за своих политических интересов.