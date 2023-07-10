36 школьников попали в больницу после игры с доской для спиритических сеансов

В Колумбии школьники попали в больницу после игры с доской для спиритических сеансов

В колумбийском городе Тимбики 36 учащихся школы, игравших с доской для спиритических сеансов, попали в больницу с одинаковыми симптомами. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в начале июля. Школьники один за другим начали жаловаться на потерю зрения, тревожность и обморочное состояние после игры с доской.

Директор учебного заведения утверждает, что перед госпитализацией окропил детей святой водой и прочел молитву. По его словам, в этот момент две девочки якобы начали сопротивляться и попытались вырваться. «Это то, что называют проявлением дьявольской силы, — заявил он. — Объяснения произошедшему нет».

Директор добавил, что причиной случившегося может быть либо контакт с доской для спиритических сеансов, либо челлендж, который ученики увидели в сети и решили повторить.

«Нам пришлось отвезти их всех в больницу, но сейчас они выздоровели примерно на 90 процентов. У некоторых все еще есть определенные симптомы, но ничего серьезного», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Колумбии 19-летняя девушка заявила, что забеременела от злого духа. По ее словам, незадолго до визита к гинекологу ей стали сниться странные сны и она ощущала в комнате потустороннее присутствие.