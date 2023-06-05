19-летняя беременная «девственница» назвала отцом ребенка злого духа

MSN: девственница из Колумбии заявила о беременности от злого духа

19-летняя девушка заявила, что забеременела от злого духа. Об этом сообщает MSN.

Девушка из Колумбии, которая, по ее словам, никогда не была в одной постели с мужчиной и остается девственницей, оказалась беременна. Это выяснилось, когда после задержки менструации мать отвела ее к гинекологу.

В эфире местного телеканала юная колумбийка назвала отцом будущего ребенка некоего злого духа. По ее словам, незадолго до визита к гинекологу ей стали сниться странные сны, и она ощущала в комнате потустороннее присутствие. Девушка признает, что в такое сложно поверить, но утверждает, что никак иначе она не может объяснить природу своей беременности. Мать поддержала колумбийку и заявила, что верит в ее версию случившегося.

История вызвала оживленные дебаты в интернете. Часть комментаторов посчитала, что девушка все выдумала, потому что не хочет, чтобы родители узнали правду о ее отношениях с мужчинами. Некоторые участники дискуссии предположили, что девушка ничего не помнит, потому что ее опоили или накачали наркотиками, а потом изнасиловали.

Однако другие пользователи поверили в историю о непорочном зачатии и заявили что нужно «оставаться открытыми» к случаям, которые наука не может объяснить. «Она говорит правду, я слышал о подобном и раньше. Последнее, что ее родителям стоит делать, это выгонять ее из дома», — заявил один из приверженцев теории о злом духе.

При этом в Колумбии случаи незапланированной беременности у девушек в возрасте от 14 до 19 лет происходят чаще, чем в большинстве других стран.

Ранее сообщалось о замужней женщине из Ганы, которая хранила верность мужу, но родила ребенка от другого мужчины. Об этом она узнала, сделав ДНК-тест.

