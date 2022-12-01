Женщина никогда не изменяла мужу и родила ребенка не от него

The Mirror: в Гане хранившая верность мужу женщина родила ребенка не от него

Жительница Ганы хранила верность мужу, но прошла тест ДНК и узнала, что родила ребенка от другого мужчины. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, обратилась к известному в Гане музыканту Дэвиду Бондзе-Мбиру в надежде найти объяснение странной ситуации. Бондзе-Мбир часто получает сообщения, в которых люди обращаются к нему за советом по любым вопросам, от психического здоровья до способов улучшить секс в отношениях.

Женщина написала о своих подозрениях, что с ее ребенком что-то не так, из-за чего она решила провести ему тест ДНК. Результаты теста показали, что муж жительницы Ганы не является отцом ребенка. При этом женщина утверждает, что никогда не изменяла возлюбленному и была с ним с момента знакомства. Она забеременела через несколько месяцев после свадьбы.

«Поскольку ее муж — единственный человек, с которым она была с момента знакомства, она не понимает, что означают такие результаты теста. Никто не поверит, что она действительно не изменяла мужу», — подчеркнул Бондзе-Мбир. Сам музыкант заявил, что верит этой женщине.

Тысячи человек в комментариях выдвинули свои предположения относительно того, как такое могло произойти. Многие сочли, что, вероятно, ребенка просто перепутали. На это Бондзе-Мбир возразил, что, согласно тесту, женщина является матерью ребенка. Часть пользователей предложили пройти еще один тест, прежде чем делать выводы.

«Возможно, у ее мужа при зачатии был близнец, который не выжил. И у ребенка ДНК нерожденного дяди. У мужа два ДНК. Это просто теория, чтобы объяснить, что могло произойти. Не факт», — заявил еще один пользователь.

Эту теорию подтвердил и другой пользователь: «Я смотрел видео на YouTube, где у матери был отрицательный тест ДНК в отношении трех детей. Позже выяснилось, что у женщины было два набора ДНК. Она поглотила ДНК близнеца, который не смог нормально сформироваться, и у ее детей была ДНК ее нерожденного близнеца», — отметил он.

Ранее сообщалось, что дочери донора спермы, не знавшие друг о друге, впервые встретились и нашли биологического отца благодаря тесту ДНК. Женщины обнаружили, что приходятся друг другу единокровными сестрами.