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17:18, 10 июля 2023Путешествия

Туристка заплатила пограничникам Бали 90 тысяч рублей из-за грязного паспорта

Австралийская туристка приехала в отпуск на Бали и заплатила штраф из-за грязного паспорта

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Австралийская туристка приехала на Бали в отпуск и заплатила штраф в размере одной тысячи долларов (около 90 тысяч рублей) из-за грязного паспорта. Об этом сообщает 7NEWS.

Уточняется, что Моник (Monique) вылетела на индонезийский остров вместе с матерью из Мельбурна. В городе вылета сотрудники пограничного контроля сделали девушке замечание из-за старого паспорта и выдали документ, который нужно было предоставить в пункте прибытия вместе с удостоверением личности. Путешественница последовала их инструкциям, однако пограничники Бали посчитали ситуацию подозрительной и задержали ее.

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Моник долгое время допрашивали в отдельной комнате. При этом сотрудники переговаривались между собой и смеялись, уточнила она. В итоге они заявили, что обязаны выдворить туристку из страны из-за грязного паспорта. Напугав путешественницу, пограничники предложили ей оплатить штраф, чтобы решить проблему.

«Они подошли к моей испуганной матери и убедили ее заплатить. Сказали, если она этого не сделает, мне не вернут паспорт», — поделилась Моник. Женщины заплатили деньги и благополучно покинули аэропорт, назвав эту ситуацию «ужасной и травмирующей».

Ранее сообщалось, что туристу запретили въезд в Индонезию из-за небольшого дефекта в паспорте. 29-летний Мэтт Ванденберг (Matt Vandenberg) летел из Сиднея на Бали, где должна была состояться свадьба его друга. Однако на индонезийской таможне Ванденбергу сообщили, что из-за порванной страницы в паспорте его не могут пустить в страну и он будет депортирован.

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    Зарина Дзагоева
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