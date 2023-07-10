Популярный у россиян курортный остров пострадал от наводнения

The Phuket News: тайский остров Пхукет пострадал от проливных дождей и наводнения

Тайский остров Пхукет пострадал от наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом сообщает The Phuket News.

По данным издания, метеорологический департамент Таиланда предупредил о рассеянных грозовых ливнях, которые ожидаются на 70 процентах территории популярного у россиян курортного острова.

Уровень воды в канале Банг-Яй, который проходит через весь Пхукет-Таун, поднялся до угрожающих отметок. Кроме того, подземный переход перед торговым центром Central Floresta на объездной дороге был закрыт из-за наводнения, что привело к серьезным задержкам движения по всему району.

Газета также отмечает, что 9 июля полиции пришлось перекрыть несколько улиц в Пхукет-Тауне, ставших полностью непроходимыми. Наводнения были зафиксированы в самом оживленном туристическом районе города — Патонге, а также на известных проблемных участках Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd.

Ранее действие штормового предупреждения в Сочи продлили до 12 июля. По данным департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом.