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20:21, 10 июля 2023Путешествия

Популярный у россиян курортный остров пострадал от наводнения

The Phuket News: тайский остров Пхукет пострадал от проливных дождей и наводнения

Фото: Merve Selcuk Simsek / Unsplash

Тайский остров Пхукет пострадал от наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом сообщает The Phuket News.

По данным издания, метеорологический департамент Таиланда предупредил о рассеянных грозовых ливнях, которые ожидаются на 70 процентах территории популярного у россиян курортного острова.

Уровень воды в канале Банг-Яй, который проходит через весь Пхукет-Таун, поднялся до угрожающих отметок. Кроме того, подземный переход перед торговым центром Central Floresta на объездной дороге был закрыт из-за наводнения, что привело к серьезным задержкам движения по всему району.

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Газета также отмечает, что 9 июля полиции пришлось перекрыть несколько улиц в Пхукет-Тауне, ставших полностью непроходимыми. Наводнения были зафиксированы в самом оживленном туристическом районе города — Патонге, а также на известных проблемных участках Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd.

Ранее действие штормового предупреждения в Сочи продлили до 12 июля. По данным департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом.

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    Марина Черняк
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