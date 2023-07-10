Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:17, 10 июля 2023Путешествия

Летевший в Минводы самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе

Летевший в Минводы самолет экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажира на борту

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Летевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский лайнер экстренно сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета российской авиакомпании «Сибирь» в воскресенье, 9 июля. «При выполнении полета по маршруту капитан воздушного судна доложил о больном пассажире», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В результате пилотам пришлось совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Волгограде. При этом члены экипажа не объявляли сигнал срочности.

Отмечается, что самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в июле летевший из Хабаровска в Минеральные Воды пассажирский самолет резко сменил курс и сел в Иркутске из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел с лайнером российской чартерной авиакомпании iFly.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным в Кремле

    Стало известно о возможном переходе бразильца из «Зенита» в саудовский клуб

    Путин предложил представителям ЧВК «Вагнер» варианты трудоустройства

    Раскрыто содержание разговора Путина с Пригожиным

    Звезда «Малефисенты» рассказала о проблемах в начале карьеры

    Кайли Дженнер высмеяли в сети за фото в бикини со словами «так не бывает»

    В «АвтоВАЗе» предупредили о подорожании автомобилей из-за курса рубля

    Летевший в Минводы самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе

    Диетолог перечислила понижающие давление продукты

    В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости