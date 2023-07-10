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06:10, 10 июля 2023Россия

Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ

Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ перед записью «признания» на камеру

Российский военнослужащий с позывным Топаз рассказал о том, как находился в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись интервью с ним опубликовали РИА Новости.

Топаз был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном «Скала». Это подразделение специализируется на разведывательных и штурмовых действиях. Мужчина рассказал, что штаб, куда его привезли после пленения, располагается в частном секторе. Там его регулярно избивали, били током, не трогали только лицо, хотя один раз все же ударили в челюсть и разбили губу. По словам собеседника издания, командиры ВСУ часто издевались над ним ради веселья.
«Я весь желтый был», — отметил военный.

Когда Топаз провел в плену три дня, в штаб приехала съемочная группа. Украинский командир сказал пленному, что нужно говорить на камеру, пригрозив расправой в случае ослушания. Российского военного заставили говорить, что он добровольно идет воевать за Украину.

Впоследствии украинский батальон «Скала» был переброшен на запорожское направление. Топаза и еще одного пленного украинские военные использовали как живой щит впереди своей разведгруппы на случай, если по пути к российским позициям будут минные заграждения. Пленному удалось бежать во время боя между украинской разведгруппой и российскими бойцами. Второму пленному спасти не удалось.

Ранее появилось видео возвращения 45 российских военнослужащих из украинского плена. Кадры опубликовал депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.

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    Екатерина Подвигина
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