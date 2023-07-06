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16:14, 6 июля 2023Россия

Появилось видео возвращения 45 российских военных из украинского плена

Депутат Госдумы Саралиев опубликовал видео возвращения 45 военных РФ из украинского плена

Появилось видео возвращения 45 российских военнослужащих из украинского плена. Кадры опубликовал депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.

О том, что россиян удалось вернуть из плена, сообщила пресс-служба Министерства обороны ранее 6 июня. В оборонном ведомстве уточнили, что им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ближайшее время бойцов доставят в медучреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

В апреле Минобороны публиковало видео возвращения 40 российских военнослужащих из плена ВСУ.

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    Евгения Куликова
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