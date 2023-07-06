Появилось видео возвращения 45 российских военных из украинского плена

Депутат Госдумы Саралиев опубликовал видео возвращения 45 военных РФ из украинского плена

Появилось видео возвращения 45 российских военнослужащих из украинского плена. Кадры опубликовал депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.

О том, что россиян удалось вернуть из плена, сообщила пресс-служба Министерства обороны ранее 6 июня. В оборонном ведомстве уточнили, что им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ближайшее время бойцов доставят в медучреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

В апреле Минобороны публиковало видео возвращения 40 российских военнослужащих из плена ВСУ.