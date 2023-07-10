Доброволец заявил об использовании ВСУ пленных для разминирования

Доброволец с позывным «Топаз»: ВСУ используют при наступлении пленных для разминирования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пленных для разминирования территорий на запорожском направлении. Об этом сообщил российский доброволец с позывным «Топаз», передает РИА Новости.

Отмечается, что он был взят в плен на донецком направлении. «Топаз» заявил, что во время его пребывания в плену украинские военные его постоянно унижали, избивали, а также заставляли копать оборонительные сооружения. Когда украинское подразделение переместилось на запорожский фронт, добровольца и еще одного пленного разбудили среди ночи. По словам «Топаза», украинские военные взяли их на задание и использовали для «разминирования». «Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный», — пояснил он.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что командование ВСУ целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.