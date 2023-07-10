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14:24, 10 июля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать заборы

«Авито» и АМДПР: в апреле-мае продажи ворот и заборов взлетели на 94 процента

Фото: Randy Fath / Unsplash

В мае и июне 2023 года продажи ворот, заборов и ограждений в России по сравнению с этим же периодом прошлого года взлетели на 94 процента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков «Авито» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Также сильным оказался рост продаж свай (на 84 процента), изоляции (на 67 процентов) и сыпучих материалов (на 61 процент). С мая по июнь россияне фактически бросились скупать лестницы и комплектующие для них. Продажи указанных товаров выросли в 2,2 раза по сравнению с этими же месяцами прошлого года.

При этом с апреля все стройматериалы покупали на 7,5 процента чаще, чем за этот же период 2022 года. С мая по июнь продажи стройматериалов и товаров для ремонта выросли на 18 процентов по сравнению с данными за прошлый год.

На некоторые категории товаров цены упали. Например, стоимость отделки снизилась на 20 процентов. Общестроительные материалы подешевели на 12 процентов, листовые — на 10 процентов.

Ранее сообщалось о спаде продаж стройматериалов в интернет-магазинах. По данным ценового агрегатора Price.ru за январь-июнь 2023 года спрос на этот вид товаров снизился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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    Мария Черкасова
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