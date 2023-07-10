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07:57, 10 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении

Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ несет значительные потери на Луганском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные понесли значительные потери на Луганском направлении на прошлой неделе. Слова Марочко приводит РИА Новости.

По данным собеседника агентства, за минувшую неделю российскими военными на Луганском тактическом направлении были уничтожены более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников, 92 единицы автомобильной техники, 13 танков. Также, по его информации, российские военные подбили 54 различных боевых бронированных машин противника.

Кроме этого, со слов военного эксперта, ВС РФ за этот период отразили порядка 72 атак ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска ударили по позициям российской армии в районе города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) запрещенными химическими боеприпасами.

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    Екатерина Подвигина
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