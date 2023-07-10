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03:50, 10 июля 2023Экономика

Российских работодателей захотели обязать направлять сотрудников к психиатру

«Ъ»: работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российских работодателей захотели обязать направлять сотрудников к психиатру. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание выяснило, что Минздрав разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности. Если в ходе такого обследования у работника выявят признаки психического заболевания, работодатель будет должен в обязательном порядке направить его на психиатрическое освидетельствование. Среди прочего, такие осмотры будут проводиться для работников транспортной сферы, пищевой индустрии, медицинских организаций и детских учреждений.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в российских поликлиниках должны появиться сексологи с правом принудительного лечения. Эти специалисты должны оказывать помощь людям, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, а также применять совместно с врачом-психиатром принудительные меры медицинского характера.

3 июля член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным днем. По его словам, дополнительное нерабочее время в конце рабочей недели снизит уровень профессионального выгорания сотрудников, сэкономит им нервы и сохранит психическое здоровье.

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    Марина Совина
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