«Ъ»: работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру

Российских работодателей захотели обязать направлять сотрудников к психиатру. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание выяснило, что Минздрав разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности. Если в ходе такого обследования у работника выявят признаки психического заболевания, работодатель будет должен в обязательном порядке направить его на психиатрическое освидетельствование. Среди прочего, такие осмотры будут проводиться для работников транспортной сферы, пищевой индустрии, медицинских организаций и детских учреждений.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в российских поликлиниках должны появиться сексологи с правом принудительного лечения. Эти специалисты должны оказывать помощь людям, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, а также применять совместно с врачом-психиатром принудительные меры медицинского характера.

3 июля член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным днем. По его словам, дополнительное нерабочее время в конце рабочей недели снизит уровень профессионального выгорания сотрудников, сэкономит им нервы и сохранит психическое здоровье.