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04:28, 10 июля 2023Мир

Названы три наиболее пострадавшие от антироссийских санкций европейские страны

Экономист Беляев: антироссийские санкции больше всего навредили ФРГ, Британии и Франции

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Антироссийские санкции больше всего навредили экономике Германии, Великобритании и Франции. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с Ura.ru.

По его словам, из всех европейских стран сложнее всего пришлось Германии, которая столкнулась с инфляцией и риском рецессии, что является нехарактерным для нее. «Германия потеряла надежды на свое безусловное европейское лидерство, которое у нее было при [экс-канцлере страны] Ангеле Меркель», — заявил экономист.

Великобритания, помимо последствий санкций, оказалась в сложной ситуации еще и в связи с выходом из Евросоюза (ЕС), продолжил он. Беляев отметил, что в результате этого она «вышла из общего рынка», а ее надежды на улучшение своего положения с помощью связей с США «полностью провалились».

Если же говорить о социально-экономическом аспекте, то проиграла в сложившейся ситуации Франция, добавил он. Экономист упомянул массовые протесты и беспорядки, которые начались после убийства полицейским 17-летнего подростка. По его мнению, это было триггером. «Если в стране все в порядке, то спусковой крючок не срабатывает. Это может быть локальное выступление, но эти социально-экономические погромы свидетельство того, что во Франции все пришло в беспорядок», — резюмировал Беляев.

Ранее были названы последствия антироссийских санкций для Румынии, власти которой «с энтузиазмом и даже рвением» соблюдают ограничения, которые ввела Брюссель. Отмечалось, что это привело к значительному подорожанию энергоносителей, электроэнергии и продовольствия.

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    Марина Совина
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