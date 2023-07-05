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06:52, 5 июля 2023Мир

Посол России назвал последствия антироссийских санкций для Румынии

«Известия»: посол России Кузьмин назвал последствия антироссийских санкций для Румынии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Последствия антироссийских санкций для Румынии значительны — власти идут навстречу требованиям протестующих и пытаются принять меры экономического характера, чтобы смягчить их. Об этом рассказал посол России Валерий Кузьмин в интервью «Известиям».

По словам Кузьмина, на массовых акциях протеста и забастовках госслужащие и бюджетники требовали повышения зарплаты. Румынское правительство в ряде случаев вынуждено идти навстречу таким требованиям. В частности, в стране ввели потолок для торговых наценок на ряд товаров первой необходимости.

Дипломат отметил, что эффективность правительственных мер воспринимается гражданами весьма критически. Власти «с энтузиазмом и даже рвением» соблюдают антироссийские санкции Брюсселя, что привело к значительному подорожанию энергоносителей, электроэнергии и продовольствия.

Ранее участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил о последствиях антироссийских санкций для Европы.

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    Юлия Мискевич
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