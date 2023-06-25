В ЕП заявили о последствиях антироссийских санкций для Европы

Депутат ЕП Синчич: ЕС погружается в рецессию и деиндустриализацию из-за санкций против РФ

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил о последствиях антироссийских санкций для Европы в беседе с «Известиями».

По его словам, санкции «саморазрушительны» для Европы. Он подчеркнул, что до сих пор большинство товаров попадало в европейские страны через посредников, однако они были уже намного дороже. Политик подчеркнул, что это подрывает конкурентоспособность Европы.

«Граждане и бизнес все больше и больше сталкиваются с проблемами при ведении собственного бюджета», — сказал он. По его словам, Европейский союз (ЕС) медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию.

23 июня Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.