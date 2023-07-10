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11:48, 10 июля 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам визуально омолаживающую вещь

Стилистка Осиновская рассказала россиянкам, что джинсовый сарафан визуально омолаживает

Фото: shymar27 / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Наталья Осиновская назвала россиянкам вещь, которая визуально омолаживает. Соответствующая публикация появилась на сайте издания «Городовой».

Речь идет о джинсовых сарафанах. Так, эксперт рассказала, что эту одежду особенно рекомендуется носить женщинам старше 50 лет. При этом она отметила, что при выборе фасона необходимо ориентироваться на особенности своей фигуры.

Также специалистка заявила, что если имеются проблемные места, например зона рук, то лучше носить сарафан поверх футболки или водолазки. «С этой вещью идеально сочетаются кеды или дутые босоножки», — уточнила собеседница издания.

В мае парикмахер и визажист Андреа Клэр назвала визуально омолаживающие стрижки. В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на современную версию прически шегги, которая представляет собой мягкие слои рваных прядей и челки и создает эффект беспорядка на голове.

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    Мария Винар
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