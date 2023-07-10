Врач год поил пациентку кофе со своей спермой и избежал тюрьмы

В Великобритании врача, поившего пациентку спермой, приговорили к общественным работам

55-летний врач из британского города Таунтон, графство Сомерсет, поивший несовершеннолетнюю пациентку кофе со своей спермой, избежал тюрьмы. Об этом сообщает Metro.

Доктор Николас Джон Чапмен готовил кофе и добавлял в него свою сперму с 2020 по 2021 год, пока пациентка не заподозрила неладное и не отправила улики на экспертизу. После того как криминалисты подтвердили, что субстанция на дне стакана была семенной жидкостью врача, его арестовали и уволили с должности. Чапмену предъявили обвинения в сексуальном насилии, так как он вынуждал девушку к сексуальному взаимодействию без ее согласия, обманом заставляя употреблять его семенную жидкость.

Своей вины бывший врач не признал. В ходе слушаний он заявил, что причина попадания его спермы в кофе могла заключаться в заболевании, которым он страдает с подросткового возраста. По его словам, каждый раз во время дефекации у него случается непроизвольная эякуляция, и именно так сперма могла остаться у него на руках и попасть в кофе пациентки. Несмотря на это, Чампена признали виновным и приговорили к 12 месяцам общественных работ и 200 часам неоплачиваемой работы. Помимо этого, его обязали выплатить 3,5 тысячи фунтов стерлингов (410 тысяч рублей) на покрытие судебных издержек.

Чапмену также запретили приближаться к потерпевшей и контактировать с ней в течение 10 лет. Как заявила девушка, психологическая травма, которую нанес ей бывший врач, останется с ней до конца жизни. «Я не должна была пережить эти страдания и ужасную травму. Меня потрясло это подлое и коварное преступление. Если бы это было физическое нападение, у меня, по крайней мере, был бы шанс защитить себя», — отметила она.

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