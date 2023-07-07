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04:50, 7 июля 2023Из жизни

Мужчина заставил жену смотреть порно и стал фигурантом уголовного дела

Индиец вынудил жену одеваться как порнозвезда и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Max Harlynking / Unsplash

Житель индийского города Дели стал фигурантом уголовного дела после того, как заставил жену смотреть порнофильмы и одеваться как порнозвезда. Об этом сообщает The Indian Express.

30-летняя женщина подала жалобу в полицию на 35-летнего мужа и его семью. По словам потерпевшей, мужчина и его родственники требовали от нее приданое и подвергали ее моральному и физическому насилию.

Женщина рассказала, что зависимый от порно индиец вынудил ее смотреть фильмы откровенного содержания и одеваться соответствующим образом. Пара поженилась три года назад. Конфликт между супругами продолжался несколько месяцев.

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Ранее сообщалось, что популярная на OnlyFans модель из Австралии ушла с платформы и завершила карьеру, так как разочаровалась в порно из-за его губительного влияния на семью и общество. Женщина объявила, что порно заставляет воспринимать чувственные удовольствия «неврологически», а благодаря таким платформам как OnlyFans оно, по ее мнению, «превратилось в опасную норму в обществе».

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    Алиса Дмитриева
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