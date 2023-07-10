В Магадане выпал снег

В Магаданской области после 40-градусной жары выпал снег

В понедельник, 10 июля, в центральных районах Магаданской области выпал снег. Об этом сообщает РИА Новости.

Выпадению осадков предшествовало экстренное предупреждение от службы спасения о возможных ливневых дождях в области. Специалисты сообщили, что осадки могут привести к размыванию дорог, поэтому рекомендовали жителям не выезжать за пределы населенных пунктов.

Как заявил агентству представитель Гидрометцентра России по региону, снег в июле, в Магаданской области нельзя назвать редким явлением. Однако в этом году он выпал после долгой сорокоградусной жары. Сейчас же температура воздуха понизилась почти до нуля.