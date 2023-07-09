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15:39, 9 июля 2023Россия

Москвичей предупредили о рекордном похолодании

Синоптик Тишковец заявил, что 12 июля может стать самым холодным днем в Москве за 75 лет

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В середине недели в Москву придет осенняя погода. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова в воскресенье, 9 июля, приводит РИА Новости.

«Лето потерпит поражение на атмосферных фронтах», и москвичи, а также жители всей Центральной России окажутся в арктическом мешке, сообщил синоптик. «Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский север», — объяснил он.

12 июня в столице может стать самым холодным днем за последние 75 лет, но уже к выходным все нормализуется и вернется теплая летняя погода. В среду ожидается от плюс 11-16 градусов, а ночью минимальная температура составит плюс 6-11.

Ночь на 7 июля в Москве стала рекордно теплой. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за всю историю наблюдений за погодой такого не наблюдалось.

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    Евгения Куликова
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