Синоптик рассказал о рекордно теплой ночи в Москве

Синоптик Леус: прошедшая ночь обновила рекорд самой высокой минимальной температуры

Минувшей ночью в столице обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. О самой теплой из московских ночей рассказал в Telegram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой», — заявил он.

По словам эксперта, минимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса превышает предыдущий рекорд, который был установлен почти 70 лет назад.